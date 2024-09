LG NanoCell 50'', smart TV con risoluzione 4K in sottocosto Amazon

Una smart tv da 50 pollici che in soggiorno trasforma la situazione in un cinema. Alta risoluzione Ultra HD 4K e design moderno per goderti televisione così come lo streaming nei migliori dei modi. Questa LG NanoCell, modello 50NANO81T6A del 2024 è un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Con uno sconto del 23% in corso su Amazon, l’affare è dietro l’angolo. Completa l’acquisto ora a 499 euro.

LG NanoCell: smart TV da 50 pollici con risoluzione massima

Ha dei bordi così sottili da sembrare inesistenti e il design moderno e ultra slim ti permette di metterla su un mobile così come di optare per l’attacco a muro. Con una LG NanoCell di questa portata, hai ben poco di cui lamentarti. Il modello in questione è il 50NANO81T6A che appartiene alla Serie 81 ed è nuovo di zecca, uscito nel 2024 sul mercato.

Il pannello LED montato ha un’ampiezza da 50 pollici con tecnologia esclusiva LG per colori vividi e realistici rispetto agli altri televisori sul mercato. Attraverso le varie modalità, tra le quali Filmmaker e game, scegli la configurazione che rispetti le esigenze per una visione sempre in linea con la massima qualità.

Proprio in merito a questa, la risoluzione è Ultra HD 4K ed è presente l’HDR10+ per immagini ancora più dettagliate e realistiche. Non c’è bisogno di strizzare gli occhi, persino i dettagli più piccoli sono visibili.

Il sistema operativo montato è il magico WebOS di LG con tutte le applicazioni a tua disposizione. Tra queste Netflix, Prime Video, Disney+, NOW e così via. L’app store è ricco di servizi e puoi scaricare tutti quello che ami di più oppure chiedere ad Amazon Alexa aiuto visto che è integrata.

Infine, ti segnalo che il telecomando è quello con puntatore integrato.

Lo sconto di cui approfittare su Amazon

Visto il ribasso del 23% su Amazon, non hai un minuto da perdere. Acquista la tua smart TV LG NanoCell da 50″ a soli 499 euro approfittando dell’occasione. Se vuoi puoi pagare con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.