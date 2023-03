LG NanoCell 75": SCONTO DA PAURA (-901€) e porti il cinema a casa tua

Con una sforbiciata sul prezzo che ha sorpreso tutti Amazon ha deciso di regalarti un sogno: oggi puoi acquistare questa fantastica TV LG NanoCell da 75 pollici a soli 798 euro invece di 1699, risparmiando quasi il 53% sul prezzo di listino.

La TV in questione è una smart TV 4K con processore α5 Gen 5, che ti offre un’immagine nitida e realistica, grazie alla tecnologia NanoCell che migliora i colori e il contrasto. Inoltre, supporta il 4K Cinema HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, che ti fanno immergere in una qualità cinematografica con suono avvolgente.

TV LG NanoCell da 75 pollici: rischi di non andare più al cinema

La TV LG NanoCell da 75 pollici è dotata di webOS 6.0, una piattaforma smart intuitiva e veloce, che ti permette di accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. Puoi anche controllare la TV con la voce, grazie al telecomando con microfono e all’integrazione di Google Assistant e Alexa.

Questo immenso e fantastico televisore è ideale anche per i gamer, grazie al Game Optimizer che ottimizza le impostazioni di gioco in base al genere e al Filmmaker Mode pensato per gli amanti del cinema che elimina le interpolazioni per restituire l’immagine originale del regista. Presenti quattro porte HDMI 2.0 compatibili con HDCP 2.2 e due porte USB per collegare tutti i tuoi dispositivi.

Parliamo di una offerta davvero imperdibile, attiva su pochissimi pezzi: acquista ora la TV LG NanoCell da 75 pollici su Amazon a soli 798 euro e approfitta della spedizione veloce. In più, puoi richiedere gratuitamente il ritiro del tuo vecchio TV al momento della consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.