LG, TV 4K da 43 pollici (modello 2024) al MINIMO STORICO

L’offerta di Amazon che in questo momento porta la TV 4K da 43 pollici di LG (serie UT8000) al suo prezzo minimo storico è l’occasione perfetta e da cogliere al volo per mettere in salotto, o in qualsiasi altra stanza della casa, un ottimo televisore, dal pannello di qualità e pronto per lo streaming. Ovviamente, garantisce il pieno supporto alla ricezione dei canali trasmessi sul nuovo digitale terrestre.

LG UT8000: la super offerta Amazon sulla TV 4K

Ha in dotazione la piattaforma webOS con le applicazioni preinstallate per l’accesso a piattaforme come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+, RaiPlay, NOW e così via, per vedere subito film, serie TV, show, partite e molto altro. Ogni operazione è gestita dal processore α5 Gen7 caratterizzato da prestazioni elevate, non mancano poi la connettività Wi-Fi, una modalità per il gaming, HDR10, l’integrazione nativa per l’assistente virtuale Alexa e il telecomando con puntatore. Dai uno sguardo a tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, puoi acquistare la TV 4K da 43 pollici della gamma LG UT8000 al prezzo finale di soli 319 euro, il minimo storico da quando è in vendita. La media voto assegnata dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5 stelle.

Se decidi di approfittare di questa ghiotta occasione e di effettuare l’ordine in questo momento, riceverai il televisore direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita. Infine, ti segnaliamo che la vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità.