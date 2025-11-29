 LG UltraFine è il monitor 32" IPS 4K che lascia stupiti: sconto 185€
Ci sono tantissimi monitor in offerta al Black Friday di Amazon. L’attenzione? Viene conquistata da LG UltraFine 32″, un modello che non lascia alcun dubbio sulla sua qualità. Con stand ergonomico che ti permette di sistemarlo come vuoi e tecnologie avanzate come la qualità 4K, questo dispositivo è un gioiello. Se vuoi metterlo sulla scrivania approfitta dello sconto del 34% disponibile in pagina. Compralo a soli 345.99 euro su Amazon. 

LG UltraFine 32″ è un monitor di grande qualità. È dedicato a chi cerca il massimo potenziale in un dispositivo. Rispetto al suo prezzo intero, acquistarlo al Black Friday è un’occasione da non perdere. Ha un design innovativo grazie al suo piede che ti permette di fissarlo direttamente alla tua scrivania. Infatti funziona come un braccetto vero e proprio e ti fa sistemare estensione, inclinazione, rotazione, altezza ed orientamento ogni singola volta che lo desideri. Con speaker stereo integrato e con potenza da 10W, non rinunci neanche ad un suono pieno e potente.

{title}

A fare la differenza, tuttavia, è il suo pannello da 32 pollici che è di tipo IPS. Con risoluzione 4K ogni dettaglio salta subito all’occhio e le immagini vengono finanche enfatizzate. Gamma cromatica estesa, contrasto elevato grazie all’HDR-10 e specifiche tecniche (come lo spazio colore DCI-P3) che lo rendono un modello ideale per lavori di alto rango come grafica e non solo. Il pannello posteriore, infine, ti mette a disposizione ogni genere di comfort in termini di connettività. Nello specifico ci sono porte:

  • di tipo HDMI;
  • Display Port;
  • USB C;
  • USB di tipo A;
  • Entrata Audio da 3,5mm per connettere le cuffie o il microfono.

Con LG UltraFine 32″ sulla tua scrivania? Lavoro e svago raggiungono un nuovo livello. Acquistalo a soli 346,99 euro su Amazon con lo sconto del 34% disponibile per il Black Friday.

