LG Ultrafine Ergo 4K, 32 pollici e un braccio

Qualunque sia la dimensione della scrivania (sia in larghezza che in profondità), qualunque sia la posizione occupabile in postazione, qualunque sia il contesto entro cui si lavora, c’è un tipo di monitor che ha l’ambizione di potersi sempre posizionare nel modo giusto per la miglior visuale da parte dell’utente: si tratta di LG Ultrafine Ergo 4K, il concept che LG ha voluto per rispondere ad esigenze sempre più variegate e che, soprattutto alla vigilia di una stagione di remote working più intenso, può rappresentare la giusta soluzione in molti contesti.

32 pollici di display ed un braccio verticale per un posizionamento sospeso e calibrato: un concept vero e proprio, per gli usi più disparati e per una completa adattabilità a qualsivoglia contesto.

LG Ultrafine Ergo 4K

LG Ultrafine Ergo 4K (codice del modello: 32UN880) è un monitor di alta qualità con pannello IPS da 32 pollici, HDR10, ampia copertura della scala cromatica, USB-C posteriore per il trasferimento dati e molto altro ancora. Ma non è questa la sua peculiarità principale: la forza del nuovo monitor LG sta nel concept rappresentato dalla filosofia “Ergo” che consente di posizionare il display sempre nel migliore dei modi, a varie altezze e con varie inclinazioni, senza peraltro la necessità di un appoggio.

Il braccio di sospensione non si appoggia alla superficie orizzontale, ma ha in dote un morsetto per poter pinzare il supporto al piano stesso su di un fianco. Un perno principale consente di regolare l’altezza di aggancio del display, un doppio snodo consente di posizionarlo nella miglior posizione orizzontale (peraltro gestendo anche in parte la distanza dagli occhi) ed un aggancio terminale permette di gestire l’inclinazione.

Lo stand LG Ergo è a misura del tuo spazio: infatti può essere esteso verso l’esterno o posizionato vicino alla parete (estensione 0~180mm), spostato verso l’alto fino all’altezza degli occhi o abbassato al livello della scrivania (altezza 0~130mm), con un’inclinazione adatta a chi lavora in piedi o seduto (tilt ±25°) e ruotato in verticale (pivot). È possibile anche girarlo completamente per condividere le informazioni anche con i colleghi che si trovano di fronte (orientamento ±280°).

LG Ultrafine Ergo 4K è disponibile per l’acquisto al prezzo di 799 euro.