LG Gram: leggero e versatile, come vuole il 2020

Come va progettato un laptop che si presenti sul mercato al termine dell’estate più complessa degli ultimi decenni, alla vigilia di un autunno pieno di incognite e le cui caratteristiche debbono anzitutto rivelarsi versatili ed in grado di adattarsi ad una molteplicità di contesti?

Quest’anno il rientro in ufficio sarà tutt’altro che abituale. Anche se a settembre molti luoghi di lavoro si ripopoleranno, turni e orari saranno riorganizzati per ridurre al minimo le presenze fisiche. Per molti la “nuova normalità” sarà, quindi, un mix tra lavoro da remoto e lavoro in ufficio e questo richiederà postazioni di lavoro sempre più flessibili, una sorta di “ufficio diffuso”. Come sempre, in questo la tecnologia può essere un’ottima alleata.

Con queste parole LG presenta la sua nuova linea Gram, laptop pensati proprio per offrire tutta la versatilità di cui questa fine 2020 ha assolutamente bisogno. Una novità? No, la linea Gram era già stata presentata in realtà da pochi mesi, ma è questo il momento del vero esordio sul mercato: il back-to-school da una parte e la prossima riapertura delle attività lavorative dall’altra rappresentano il momento ideale per presentarsi al grande pubblico.

LG Gram: le caratteristiche

Leggeri, anzitutto: la leggerezza come valore assoluto dal momento in cui il portatile deve diventare una estensione del professionista a cavallo tra casa, ufficio e mobilità. 1,3 Kg per il modello da 17 pollici e 1,1 Kg per il modello da 15 pollici, senza compromesso alcuno in termini di autonomia.

L’autonomia della batteria di questi due nuovi notebook è sorprendente. I due modelli di questa linea, infatti, sono dotati di una batteria da 80W, altamente efficiente, che consente fino a 18,5 ore di funzionamento con una singola carica per il 15 pollici e fino a 17 ore per il 17 pollici.

Leggero non significa fragile, però: LG Gram promette anzi piena conformità ai criteri di durabilità militare statunitense MIL-STD-810G “rispetto a sette fattori di resistenza tra i quali shock, polvere e temperature estreme”. Un biglietto da visita importante, insomma, per ribadire una volta di più quale sia il focus di un dispositivo di questa caratura. La tastiera retroilluminata per un utilizzo in qualsiasi condizione di luminosità diventa pertanto condizione standard necessaria, un elemento quasi scontato all’interno di un concept orientato ad un uso estremamente dinamico del laptop.

A questi elementi si aggiungano SSD da 256/512GB, chassis in lega di magnesio e NanoCarbon, nonché Audio DTS X Ultra. Infine, le performance: cuore Intel Core di decima generazione, grafica Iris Plus e memoria DDR4 a doppio canale estendibile fino a 24GB: potenza raddoppiata rispetto all’edizione 2019, insomma, per mettere nelle mani degli utenti un motore ideale anche per montaggi e altri aspetti sfidanti. Disponibile altresì un connettore Thunderbolt 3 per un più rapido trasferimento di dati (fino a 40 gigabit al secondo).

LG Gram: i prezzi

Queste le quattro versioni disponibili e i relativi prezzi: