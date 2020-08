Samsung, il 24 pollici curvo scende sotto i 100€

24 pollici di superficie, corpo curvo per una visione più avvolgente, design essenziale per un comodo adattamento, qualità Samsung come garanzia: in queste ore è disponibile su eBay il monitor Samsung LC24F390FHUXEN che mette a disposizione di tutti un display di sicura qualità ad un prezzo di sicuro interesse.

Samsung, monitor curvo in sconto

Il monitor Samsung ha rapporto di aspetto pari a 16:9, ma la sua forma leggermente tonda offre una visione del tutto particolare e gradevole poiché avvolge l’utente in modo più coinvolgente. Tecnologia LCD con retroilluminazione led, risoluzione da 1920×1080, classe energetica A: un dispositivo utile per più contesti, sicuramente in grado di offrire un’ottima resa sia per il lavoro che per lo studio.

L’offerta eBay è pari a 99 euro contro i 120 euro del prezzo ufficiale: 20 euro di sconto (-16%) sono dunque un ottimo invito per un device che fa del rapporto qualità/prezzo un suo evidente punto di forza. Il tutto all’interno di un design elegante ed una buona sottigliezza, così da poterlo adattare a qualsivoglia scrivania senza occupare più spazio di quanto necessario.