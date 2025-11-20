 LG UltraGear 27" con pannello IPS QHD: il gaming è spaziale (-14%)
LG UltraGear 27" con pannello IPS QHD: il gaming è spaziale (-14%)

Un monitor da gaming come LG UltraGear 27 non te lo puoi far scappare: visione QHD @200Hz pazzesca.
LG UltraGear 27
Un monitor da gaming come LG UltraGear 27 non te lo puoi far scappare: visione QHD @200Hz pazzesca.

Acquista un nuovo monitor e scegli il modello che ti consente un gaming senza limiti. Quale? Ovviamente l’LG UltraGear da 27″. Questa versione è perfetta sulla scrivania e non solo offre il meglio ma rende anche le tue prestazioni migliori. Completa il tuo set up scegliendo un dispositivo che ne valga la pena. Approfitta del Black Friday 2025 percomprarlo a soli 189,99 euro con lo sconto del 14%.

Il Monitor LG UltraGear da 27″ è un prodotto che merita attenzione. Ideale per qualsiasi tipo di esigenza, questo dispositivo offre il meglio quando ti lanci nei tuoi videogames preferiti. È super moderno nell’estetica e funzionale con il suo piede che lo mantiene stabile e pronto a reggerti il gioco. Non solo, puoi modificare l’altezza dello schermo, inclinazione sia verticale che laterale e scegliere l’orientamento ossia se installarlo in verticale o in orizzontale. In altre parole hai tutto tra le tue mani.

Il pannello da 27 pollici è di tipo IPS ed ha una risoluzione QHD ossia di 2560x1440p. Ogni dettaglio salta subito all’occhio ma viene enfatizzato anche da tecnologie aggiuntive come l’HDR10 per un contrasto elevato. Grazie ai 200Hz di refresh rate, i movimenti sono molto più che fluidi e i tempi di risposta di appena 1ms ti fanno essere sempre sul pezzo. L’esperienza nei tuoi videogiochi preferiti viene esaltata e resa immersiva grazie a un design privo di cornici. Quest’ultimo fa apparire i 27 pollici ancora più ampi del dovuto e ti fa entrare nel bel mezzo dell’azione. Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di HDMI 2.0 e Display Port 1.4. 

Collegati subito su Amazon per approfittare del Black Friday e compra il tuo LG UltraGear da 27″ a soli 189,99 euro con sconto del 14%.

LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27

LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27″ IPS QHD (2560×1440), 200Hz (OC), 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Flicker Safe, Nero

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

20 nov 2025

20 nov 2025
