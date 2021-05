L'Horeca prepara i dehor, Amazon Business li arreda

L'Italia sta per correre verso le riaperture e grandi speranze sono riposte soprattutto sul settore Horeca (ospitalità, ristorazione, bar): l'allestimento dei dehor è il segno primo di questo fermento, con il quale si aprono le porte ai clienti e si inizia nuovamente a guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Amazon Business ha registrato questo fermento misurandolo a suon di acquisti: nel giro di una settimana c'è stata una improvvisa impennata di acquisti di mobili e accessori da dehor, quantitativo che è addirittura arrivato al 60% del totale degli ordini “business”.

Secondo quanto illustrato da Amazon in queste ore, il trend ha registrato un +310% improvviso, con acquisti che si sono concentrati su ombrelloni, gazebo, arredamento da esterni e altri dettagli di design.

Ancora una volta i processi di acquisto digitali si sono rivelati un valido strumento per rispondere ad ogni tipo di esigenza, nonché un importante alleato al fianco non solo delle grandi, ma anche delle piccole e medie imprese, e i dati delle ultime settimane di Amazon Business ne sono la prova Bar e ristoranti hanno dovuto adeguarsi velocemente alla nuova regolamentazione, e per questo sono molte le attività che si sono mosse anche tramite acquisti online, per risparmiare tempo e avere la possibilità di comparare prezzi e articoli in tempi rapidi, scegliendo in molti casi il made in Italy e dando in questo modo un sostegno alla grande rete di imprese italiane presenti sul marketplace

Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business Italia