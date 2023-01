Libero Mail e Virgilio Mail: attenzione allo smishing

Da alcune ore è possibile accedere nuovamente agli account di Libero Mail e Virgilio Mail tramite webmail, Android e client di posta elettronica (non ancora tramite app iOS). Ignoti cybercriminali hanno subito approfittato della situazione per inviare SMS agli utenti dei due servizi con l’obiettivo di rubare le credenziali di login.

Campagna di smishing in corso

L’avviso relativo alla campagna di smishing è stato pubblicato dal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Il messaggio sembra arrivato dall’assistenza di Italiaonline. In realtà, l’azienda non ha inviato nessun SMS, come indicato nelle FAQ di Libero Mail e Virgilio Mail.

In base al testo del messaggio, gli utenti devono accedere alle pagine indicate tramite link per confermare la propria casella di posta elettronica. Verrà mostrata una schermata di login simile a quella dei due servizi, ma indirizzo email e password finiranno nelle mani dei cybercriminali.

Il CSIRT consiglia di non inserire nessun dato sensibile sui portali sconosciuti e verificare attentamente il mittente. Italiaonline suggerisce di cancellare il messaggio (lo stesso vale per eventuali email di phishing). Gli utenti dovrebbero inoltre attivare l’autenticazione in due fattori, ovvero la funzionalità Password Sicura nelle impostazioni dell’account.

L’ultimo comunicato relativo al disservizio risale al 28 gennaio, ma la società ha aggiornato le FAQ per specificare che l’accesso tramite app iOS non è ancora disponibile. È stato anche aggiunto un paragrafo relativo alle email non ricevute tra il 23 e il 26 gennaio.

Quelle inviate verso Libero Mail e Virglio Mail fino alle ore 16:00 del 23 gennaio sono in attesa di essere consegnate al destinatario. Quelle inviate tra le ore 16:00 del 23 gennaio e le ore 13:00 del 26 gennaio non sono state consegnate e il mittente ha ricevuto una notifica di mancata consegna. Infine, quelle inviate dopo le ore 13:00 del 26 gennaio sono rimaste in attesa di consegna (se non è scaduto il timeout). Purtroppo le probabilità di recuperarle è molto bassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.