Libero Mail e Virgilio Mail sono di nuovo online

Dopo lunghi giorni di down, i servizi Libero Mail e Virgilio Mail stanno finalmente tornando operativi. Non tutti riusciranno fin da subito ad accedere nuovamente alle loro caselle di posta elettronica, ma il ripristino è in corso e andrà a completarsi progressivamente, entro le prossime ore secondo la stima fornita dal provider. Se ne può avere conferma semplicemente accedendo alle rispettive homepage, dove gli avvisi sui disservizi risultano ora scomparsi, lasciando spazio ai moduli per effettuare il login.

Tornano a funzionare Libero Mail e Virgilio Mail

C’è anche un comunicato dal titolo “Avviato il ritorno online di Libero Mail e Virgilio Mail” e che si apre così: È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità . Come reso noto, il processo di rimessa online coinvolge solo una prima parte della customer base . Questione di qualche ora, dunque, e il citato ritorno alla normalità dovrebbe arrivare a interessare tutti gli utenti, rimasti per giorni tagliati fuori dalla possibilità di ricevere o inviare messaggi, con tutto ciò che ne consegue in termini di ritardi e disagi.

Il gestore dei due servizi oggetto dello stop, Italiaonline, sottolinea che I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti , guardando avanti con una dichiarazione d’intenti.

I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani.

Si avvia così a conclusione una settimana nera per Libero Mail e Virgilio Mail, due servizi che aggregano complessivamente circa nove milioni di utenti. Ricordiamo che la responsabilità del disservizio è stata attribuita a un bug legato a un nuovo sistema per lo storage da poco integrato e non a un incidente di sicurezza (o attacco) come ipotizzato in un primo momento.

