Libero Mail, Virgilio Mail: ripristino in corso

L’ultimo aggiornamento pubblicato dallo staff di Libero Mail e di Virgilio Mail in merito al disservizio in corso fa riferimento alle operazioni per il ripristino, finalmente. Compare sulle due homepage e si apre, di nuovo, scusandosi con gli utenti per i disagi provocati dal down prolungato. Include dettagli più specifici a proposito di ciò che ha causato il problema e un’indicazione di massima sulle tempistiche necessarie per tornare operativi. Purtroppo, il riavvio delle piattaforme non sarà immediato.

Il down di Libero Mail e Virgilio Mail: ripristino in corso

Occorrerà attendere ancora 24-48 ore, prima di poter accedere alle caselle di posta elettronica. Non ci si aspetti dunque di tornare a ricevere o inviare messaggi a stretto giro. Non accadrà prima di domani, nella migliore delle ipotesi. Più che comprensibili le lamentele e gli sfoghi dell’utenza.

Come anticipato, il comunicato fornisce alcuni dettagli utili per capire a cosa si deve imputare la responsabilità dell’incidente: non un attacco, come vociferato, ma un bug legato a un sistema integrato da poco.

Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso.

I tecnici del vendor esterno (il cui nome non è stato reso noto) sono al lavoro per confezionare e implementare un fix nel minor tempo possibile, affiancati dai team interni a Italiaonline, realtà che gestisce i due servizi.

Sulla questione è intervenuto anche il Codacons, con una diffida in cui si dichiara pronto a una class action, per il down prolungato che sta mettendo in difficoltà circa nove milioni di utenti.

