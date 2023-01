Libero Mail e Virgilio Mail sono down: cosa succede?

Oltre un giorno di down: è quanto stanno sperimentando gli utenti di Libero Mail e quelli di Virgilio Mail, ormai da tempo senza possibilità di accedere alle loro caselle di posta elettronica. Il messaggio che li accoglie sulla homepage fornisce poche indicazioni, affermando però che È stato identificato il problema, in corso di risoluzione .

Down prolungato per Libero Mail e Virgilio

La responsabilità di quanto sta accadendo è attribuita a una non meglio precisata anomalia che interessa il data center su cui poggiano i servizi. Lo staff è al lavoro per renderli nuovamente operativi nel minor tempo possibile, garantendo che Non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio Mail .

Sono al momento ignote le tempistiche necessarie al ripristino. Il messaggio si conclude nel più classico dei modi.

Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione.

Non si esclude più l’ipotesi dell’attacco

Come fanno notare alcuni utenti, il nuovo avviso è privo di un passaggio mostrato in precedenza, con riferimento diretto a potenziali attacchi hacker. Per esteso, è stata rimossa la parte seguente.

Si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker, e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo.

Seguiranno aggiornamenti, che non appena disponibili riporteremo anche in questo articolo. A gestire i due servizi è Italiaonline.

Intanto, sulle bacheche dei social network, l’hashtag #liberomail ha intrapreso la sua ascesa. Non potrebbe essere altrimenti. C’è chi afferma di aver iniziato a sperimentare problemi già nella giornata di domenica.

Aggiornamento (24/01/2023, 13.18): il problema persiste, lo staff ha condiviso un nuovo messaggio rivolto agli utenti. Eccolo.

Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico. Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati. In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima. Grazie per la vostra pazienza e soprattutto per la vostra fedeltà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.