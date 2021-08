LibreOffice, disponibile in download la nuova versione 7.2

The Document Foundation, l'organizzazione che cura il progetto, ha reso nota la disponibilità di LibreOffice 7.2. La nuova versione (rilasciata a sei mesi di distanza dalla precedente 7.1) è disponibile per il download direttamente dalle pagine del sito ufficiale.

LibreOffice 7.2: novità e download

All'interno della suite trovano posto gli applicativi ormai noti: Writer per la creazione e l'editing dei documenti di testo, Calc per i fogli di calcolo, Impress per le presentazioni multimediali, Base per i database, Draw per la grafica vettoriale e Math per l'elaborazione delle formule matematiche.

Qui sopra un filmato che riassume le novità introdotte nell'ultima versione di LibreOffice dal team di sviluppo: un menu pop-up utile per cercare i comandi nascosti tra i menu, la possibilità di eseguire lo scrolling tra gli stili disponibili in fase di editing, un pannello laterale per la gestione dei font e template inediti, senza dimenticare miglioramenti vari a prestazioni e compatibilità. C'è anche il supporto nativo ai processori Apple Silicon visti in azione sui Mac più recenti.

La nuova release 7.2 debutta accompagnata da un messaggio di The Document Foundation rivolto agli utenti enterprise, chiedendo loro di non far più affidamento sul pacchetto gratuito, ma di scegliere quello a pagamento, così da garantire longevità e sostenibilità al progetto. In cambio possono ottenere funzionalità aggiuntive pensate appositamente per il business e supporto tecnico.