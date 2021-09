Licenze lifetime per Windows 10 a 11€ e Office a 22€

Le promozioni del “Back to School” di KeysBuff sono confermate: anche per questa settimana gli sconti accompagneranno i tuoi progetti di rivisitazione della tua postazione, regalandoti la possibilità di avere licenze “lifetime” per i tuoi pacchetti Windows 10 e Office preferiti.

Back to School con KeysBuff: approfitta del coupon

Costo minimo, ma non solo: grazie all'utilizzo dell'esclusivo coupon “PUN” puoi metterti in tasca un ulteriore sconto del 28%, con prezzi che crollano così ad un livello mai visto prima.

Questi alcuni degli sconti più interessanti in questa fase specifica, ottimali per allestire una postazione di studio o di lavoro in linea con le aspettative che la nuova stagione di smart working o l'inizio dell'anno scolastico si portano con sé:

Tutte le offerte indicate, nonché la possibilità di sfruttare questo incredibile sconto correlato al coupon PUN, scadono il 6 settembre: approfittarne ora significa assicurarsi i propri pacchetti software ad un prezzo mai visto prima. Lo sconto viene abilitato direttamente in cassa inserendo il coupon nell'apposito modulo durante la fase di check-out: all'atto del pagamento i prezzi saranno automaticamente decurtati del 28%, ma solo se l'operazione viene conclusa entro la data ultima prevista per l'offerta (6 settembre). Il consiglio è dunque quello di approfittarne immediatamente ed assicurarsi questa grande opportunità senza perdere tempo.

KeysBuff mette a disposizione anche altri software (anche per il mondo gaming) e per tutti è possibile utilizzare il coupon indicato. Per qualunque problema successivo all'acquisto è sufficiente contattare il supporto all'indirizzo service@keysbuff.com per ricevere piena assistenza.

Sponsored by KeysBuff