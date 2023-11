L'iconica LEGO Nissan Skyline GT-R di Paul Walker è scontata su Amazon!

La Nissan Skyline GT-R che Paul Walker guidava in 2 Fast 2 Furious è diventata una vera e propria icona del cinema moderno, nonché auto rappresentativa del bravissimo attore. Nel caso siate fan della saga, non potete sicuramente perdervi il set LEGO. E grazie allo sconto + il coupon esclusivo potrete averla a soli 19,49€ invece di 24,99€!

See you again!

I nostalgici dei film Fast & Furious avranno la possibilità di rivivere le avventure di 2 Fast 2 Furious attraverso il set LEGO Speed Champions Nissan Skyline GT-R (R34). Questo set, dedicato ai collezionisti, offre una fedele riproduzione dell’auto guidata da Brian O’Conner nel film, catturando tutti gli elementi iconici come i distintivi colori blu e bianco, l’alettone posteriore, la presa d’aria anteriore e i passaruota larghi.

Composto da 210 pezzi, questo modello può essere assemblato in circa 45 minuti. Una volta completato, il modellino arricchirà sicuramente qualsiasi collezione di auto LEGO, adatto sia come elemento decorativo per la casa che come vero e proprio gioco per i più piccoli.

Oltre alla precisione nei dettagli, il set comprende anche una minifigure di Brian O’Conner, consentendo ai fan di posizionare il personaggio al volante dell’auto. Questo è davvero fantastico per chi, come noi, ama il personaggio, rendendo più fedele la ricomposizione delle indimenticabili scene cinematografiche.

Il LEGO Speed Champions 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R è sicuramente un regalo ideale sia per gli appassionati dei film Fast & Furious che per i giovani amanti delle auto da corsa.

Non perdere l’opportunità di fare tuo uno dei set economici migliori di sempre. Acquista subito la Nissan Skyline GT-R di Paul Walker a soli 19,49€ invece di 24,99€!

