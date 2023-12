Like pagati su YouTube, attenzione alla truffa

Gli esperti di Bitdefender hanno individuato un netto aumento delle truffe che sfruttano la popolarità di YouTube. Ignoti cybercriminali contattano le vittime, offrendo un semplice “lavoro remoto”, ovvero mettere Like (Mi piace) ai video per ricevere un compenso in denaro. In realtà, l’obiettivo è convincere gli utenti a sottoscrivere un programma VIP che dovrebbe incrementare i guadagni.

Truffe dei Like a pagamento

La truffa inizia con la ricezione di un messaggio da un numero sconosciuto (spesso con il prefisso di un paese africano). I messaggi sono inviati in massa, principalmente tramite WhatsApp. I cybercriminali propongono un facile guadagno con minimo impegno. Innanzitutto, l’utente deve comunicare alcuni dati, tra cui nome completo, età, occupazione e numero del conto bancario.

Nel messaggio sono quindi presenti le istruzioni. È necessario mettere Like (Mi piace) sui tre video elencati, sottoscrivere i rispettivi canali e inviare uno screenshot di conferma. Successivamente l’utente deve installare Telegram per contattare un “receptionist” dell’azienda che, dopo aver chiesto altri dati, effettuerà il pagamento promesso (30 leu, circa 6 euro al cambio attuale).

A questo punto inizia la parte principale della truffa. Gli utenti che vogliono incrementare i guadagni possono effettuare l’iscrizione ad un gruppo VIP. In base alla cifra “investita” (tra 100 e 5.000 leu) e al numero di compiti eseguiti si ottiene un compenso compreso tra 130 e 6.500 leu. Ovviamente la vittima non riceverà nulla e perderà tutti i soldi.

Gli esperti di Bitdefender forniscono vari consigli per evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali. La migliore soluzione è bloccare i numeri di telefono sconosciuti e cancellare i messaggi. Bitdefender Scamio può rilevare i tentativi di truffa sfruttando l’intelligenza artificiale.