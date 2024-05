L'Iliadbox è davvero migliorato! Novità e promozione a 19,99€

Per Iliad è tempo di fare un ulteriore salto di qualità: gli abbonati forse l’avranno già notato, ma l’ultimo aggiornamento di Iliadbox alla sua versione 4.8.9.1 ha portato una serie di miglioramenti che promettono di ottimizzare ulteriormente l’esperienza. Se ancora non hai la fibra Iliad a casa, sappi che è in corso una promozione che ti permette di ottenere Internet ultraveloce a soli 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro.

Iliadbox: cosa è cambiato?

Come anticipato, Iliadbox – il router incluso in comodato d’uso gratuito nell’offerta, con tecnologia Wi-Fi 7 – è stato aggiornato e tra le principali novità introdotte segnaliamo: la possibilità di attivare il firewall sulle delegazioni (così che il modem filtri il traffico IPv6 sconosciuto su prefissi secondari), una maggiore stabilità del Wi-Fi su modem ed extender e delle correzioni nell’interfaccia web di Iliadbox OS.

Inoltre, sono state aggiunte alcune funzionalità: parliamo dell’Eco-WiFi e della modalità Total Sleep; la prima adatta automaticamente le prestazioni in base ai dispositivi che sono collegati, la seconda consente di ridurre il consumo energetico del dispositivo quando non è in uso. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla sicurezza, con l’aggiornamento alla funzione DFS (Dynamic Frequency Selection) che permette di scansione i canali disponibili per evitare interferenze con dispositivi radar.

Per gli utenti Iliad, l’aggiornamento dell’Iliad Box è semplice e veloce: basta riavviare il router direttamente dal web o tramite l’app dedicata. Non sei cliente Iliad fibra ma sei titolare di una SIM? Il provider ha un’offerta per te: fibra ottica ultraveloce, fino a 5 Gbps in alcune zone, a soli 19,99 euro al mese anziché 24,99 euro.

L’offerta, che puoi attivare comodamente online, include: Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, e la segreteria telefonica. Se non sei il titolare di una SIM, nessun problema: sono disponibili delle promozioni e offerte studiate ad hoc anche per chi non è ancora cliente della società francese.