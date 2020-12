Altro che Blu-ray e 4K: il futuro dell’home entertainment è il floppy disk. O almeno così pensa GreedyPaint, un utente di Reddit con un po’ di tempo libero a disposizione, tanta buona volontà e competenze tecniche sufficienti per trasformare una scheda Raspberry Pi in un lettore multimediale alimentato proprio con i vecchi dischi da 1,44 MB: così nasce LimaTek Diskmaster.

Un film sul floppy disk: il progetto LimaTek Diskmaster

Per dimostrarne il funzionamento l’autore ha compresso l’intero primo film della saga Shrek fino a poterlo infilare nel supporto, lavorando di fino sul codec x265 per raggiungere una dimensione pari a 1,37 MB. La risoluzione è stata ridotta a 120×96 pixel e il framerate a soli 4 fps (quattro immagini ogni secondo). Il risultato è quello visibile nel filmato di seguito, volutamente girato e montato con uno stile vintage. C’è anche l’audio.

Una volta inserito il floppy nel lettore (ce ne sono ancora in circolazione) il video parte in automatico un po’ come avveniva con ai tempi delle VHS non appena date in pasto al videoregistratore.

Un progetto amatoriale forse fine a se stesso, ma che di certo può essere apprezzato da chi ha avuto modo di vivere in prima persona l’era dei dischetti. LimaTek Diskmaster è inoltre l’ennesima dimostrazione di quanto sia versatile una scheda Raspberry Pi, potenzialmente in grado di essere impiegata in qualsiasi ambito, anche per dar vita a un Mini PC completo come nel caso dell’iniziativa tutta italiana SOLO ID1 che abbiamo segnalato alcuni giorni fa su queste pagine.