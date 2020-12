Riceviamo in redazione e volentieri segnaliamo un progetto 100% Made in Italy messo in campo da uno studente universitario con la passione per l’informatica: SOLO ID.1 mini. Come si può intuire già dal nome si tratta di un mini computer pensato per risultare accessibile a tutti, pronto all’uso, rispondendo così all’esigenza che per molti si è improvvisamente manifestata quest’anno con l’obbligo di adottare in tutta fretta soluzioni destinate allo smart working e alla didattica a distanza. Questa l’intuizione di Fabio Distefano, autore del progetto.

Perché non realizzare un dispositivo adatto, piccolo e abbastanza potente da poter assicurare anche a questi studenti la possibilità di seguire le lezioni? Deve però essere economico, per consentire veramente a tutti di poterselo permettere.

Il mini computer SOLO ID.1 mini

Lato hardware si basa sulla scheda Raspberry Pi 4 B, mentre il sistema operativo in dotazione è Raspberry Pi OS. Alle scuole viene offerta la possibilità di acquistare un’edizione personalizzata con permessi modificati e blocchi pre-impostati per tutti quei siti che per ovvie ragioni dovrebbero risultare inaccessibili agli alunni.

… volevo realizzare un mini computer accessibile a tutti, economico e facile da usare, completo già di tutto, pre-configurato e per quanto possibile personalizzato, in modo da fornire un prodotto plug and play, pronto all’uso.

È online un canale YouTube con tutorial che spiegano nel dettaglio le singole funzionalità del dispositivo. Ogni esemplare è assemblato a mano, per non lasciare alcun dettaglio al caso.

Tutti gli esemplari di SOLO ID.1 mini sono assemblati e costruiti a mano, dalla prima vite all’ultimo bullone. Questa scelta, derivante dalla tradizione artigianale italiana, assicura una unicità ad ogni dispositivo e una qualità senza paragoni.

L’acquirente ha modo di scegliere tra un ID.1 mini pre-configurato oppure configurarne uno da zero a seconda delle proprie necessità. Nel primo caso i prezzi vanno da 169 a 229 euro (al momento sono disponibili sconti), altrimenti un full optional nella versione /the social dilemma_ (ispirata al documentario Netflix) consigliata per la produttività si arriva a 298 euro.