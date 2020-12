Siamo ormai a ridosso del 25 dicembre, ma gli sconti di Natale ancora non sono terminati. Segnaliamo qui oggi quelli disponibili su Amazon e inerenti le soluzioni Norton per la sicurezza, per le quali non bisogna attendere alcuna consegna: i codici per il download dei software vengono recapitati immediatamente via email, subito dopo la conferma dell’ordine.

La sicurezza di Norton in sconto per Natale

Ci sono antivirus, ma non solo, anche suite che comprendono sistemi di protezione per i dispositivi mobile, per la privacy e i dati personali. Diverse le formule tra le quali scegliere, per uno o più dispositivi, a seconda delle specifiche esigenze. Di seguito ciò che Amazon propone in offerta in queste ore:

Per tutti i dettagli sulle soluzioni proposte invitiamo a consultare le schede dei prodotti linkate qui sopra, tutte raccolte nella pagina di Amazon dedicata alle offerte di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.