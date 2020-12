Amazon, ultimo giorno di sconti di Natale

Ci si può mettere il cuore in pace, a questo punto: ben difficilmente qualcosa acquistato oggi su Amazon potrà arrivare in tempo per mettere un pacco ulteriore sotto l’albero di Natale. Mai dire mai, però: è sufficiente cercare l’idea giusta e verificare se compare la scritta fatidica:

La giornata di oggi è particolare poiché è questo l’ultimo giorno ufficiale degli sconti natalizi. Si è trattata di una cavalcata molto lunga, modalità con cui Amazon ha reinterpretato l’annata per spalmare acquisti e consegne su un mese che è perdurato dal Black Friday fino ad oggi.

Il conto alla rovescia dice che alla mezzanotte gli sconti termineranno. Se anche il pacco non arriverà più in tempo per Natale, in molti casi si tratta di offerte che restano comunque estremamente valide anche per l’utilità quotidiana, per chi ha bisogno di elettrodomestici, robot per le pulizie, televisori, pc, smartphone e altro ancora. La pagina a cui fare riferimento è questa.

Tra gli sconti confermati in queste ore ci sono in particolare i dispositivi Amazon, dove le Fire Stick hanno uno sconto fino al 33% (19,99 euro) ed Echo Dot fino al 50% (29,99 euro). Lo sconto è anche sulla famiglia Eero per le reti mesh (-30%) e su molti altri device ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.