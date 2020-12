Low cost con sconto extra, il laptop va a ruba

Uno sconto del 15% ulteriore ed ecco che il laptop low cost Kbook Lite scende ulteriormente di prezzo, passando da 269,99 a 229,49 euro. La consegna avverrà nei primi giorni dell’anno e la forza del concept sta proprio nel suo prezzo: un progetto essenziale, con caratteristiche in linea a quelli dei Mini PC per l’area desktop, ma immaginato per una dimensione più mobile grazie al formato laptop.

Con un unico problema: l’offerta è in scadenza poiché la richiesta fin dai primi minuti è stata elevata e con ogni probabilità le unità termineranno ben prima che scada il tempo definito da Amazon per questa offerta lampo.

Il dispositivo è dotato di processore Intel Apollo Lake N3350 Dual Core da 1.1GHz, 4GB di RAM e 128 GB di archiviazione su SSD. Il display è un IPS con definizione 3000×2000. “La grafica integrata Intel HD Graphics 500 con memoria video condivisa”, spiega la scheda tecnica correlata, “offre un’alta qualità dell’immagine adatta per la navigazione internet, lavoro da ufficio, editing e sessioni di gioco saltuarie“.

KBook Lite è realizzato in lega di alluminio, abbiamo creato un notebook estremamente sottile e leggero, raggiungendo il peso di soli 1427 grammi. Inoltre il notebook permette un’efficiente gestione dei consumi, grazie alla CPU a basso consumo e alla batteria ad alta capacità.

La porta USB di tipo C garantisce trasmissione rapida dei dati e si accompagna a due ulteriori USB di tipo A. L’offerta è tuttavia già in esaurimento, quindi soltanto i più rapidi riusciranno a portarsi a casa questo dispositivo ad un prezzo che molto si avvicina al migliore mai stato disponibile negli ultimi mesi (sfiorando per pochi euro quella che era stata la miglior offerta, risalente all’ottobre del Prime Day).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.