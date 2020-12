Mini PC con Intel i5 e 8GB di RAM ad un prezzo incredibile!

Un prodotto certamente ottimo per la riproduzione di contenuti multimediali, ma soprattutto per le operazioni basilari per quanto riguarda la produttività e il lavoro come ad esempio la gestione rapida della posta elettronica, la modifica di documenti o la gestione di file. Stiamo parlando del Mini PC della Minis Forum che oggi è in offerta su Amazon al prezzo lampo di 263,99 euro. Estremamente compatto e leggero, ma dal design curato e moderno che ne consentono una grande versatilità ed eleganza.

Offerta Mini PC in sconto lampo del 25%

Di seguito vediamo l’elenco delle specifiche tecniche del device. Partiamo innanzitutto dal processore che è un Intel Core i5-5257U con frequenza fino a 3,1 GHZ in modalità burst, continuiamo con la memoria RAM DDR3L da 8 GB espandibile fino a 32 GB e un SSD da 256 GB eMMC per una velocità maggiore e un consumo energetico ridotto e concludiamo l’aspetto puramente tecnico con la scheda grafica che è una Intel Iris Graphics 6100. Per quanto riguarda il software è presente Windows 10 preinstallato, ma supporta anche Ubuntu e Linux.

Esternamente è possibile notare le porte HDMI e una mini porta video per collegare fino a due monitor contemporaneamente con risoluzione video 4K@30Hz e sfruttare il multitasking ideale sia per lavori d’ufficio che per i media center domestici.

Per quanto riguarda la connettività vi sono anche 3 porte USB 3.0, slot per schede TF, porta USB-C e due porte LAN Gigabit e un jack per le cuffie da 3,5 mm. Non mancano, infine, la connessione Bluetooth 5.0 per connettere più dispositivi in modalità senza fili e la connessione WiFi dual band 2.4 / 5.8 GHz grazie ad un’antenna WiFi integrata.

Tutto questo è presente in un piccolo case con dimensioni pari a quelle di uno smartphone ovvero 13.6 x 12 x 4.6 cm e un peso di appena 860 grammi. L’offerta di oggi con lo sconto del 25% sul prezzo di listino è da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che cercano un Mini PC versatile dotato anche di staffa di montaggio per essere montato facilmente dietro un monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.