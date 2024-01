L'inglese per tuo figlio? Con Novakid lo impara divertendosi

Quando un bambino si avvicina a una nuova lingua, è molto importante che si approcci nel modo migliore possibile.

Un brutto impatto, infatti, può allontanarlo dall’apprendimento, segnando in maniera indelebile anche il suo futuro. Proprio per questo motivo è importante che l’avvicinamento avvenga in modo delicato, con quel pizzico di divertimento che renderà più facile assimilare un linguaggio diverso dal suo.

La piattaforma Novakid segue da tempo questi principi con la lingua inglese e, numeri alla mano, sono una parte importante del suo grande successo.

Stiamo parlando di un servizio che offre un programma di studi entusiasmante, adatto tanto a bambini quanto ad adolescenti. Grazie alla collaborazione con insegnanti certificati, il giovane studente ha un approccio diretto all’inglese.

Nonostante ciò, le lezioni sono strutturate comunque per mantenere alta l’attenzione del bambino, abbinando una fase di apprendimento più verticale con una più divertente.

Imparare l’inglese divertendosi? Novakid è la soluzione ideale

Le lezioni, infatti, si compongono di 25 minuti con un’insegnante e 20 minuti di attività extra, utili per insegnare l’inglese con un approccio diverso ed entusiasmare lo studente, rendendo molto affascinante la nuova lingua.

Novakid offre comunque un piano solido, capace di adattarsi alle diverse età e fornendo le basi solide al giovane studente. Proprio per questo motivo, il piano di studi rientra nelle direttive del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

La piattaforma offre un profilo per lo studente, attraverso cui è possibile tenere sotto controllo l’evoluzione degli studi. Il tutto senza dover affrontare spese extra come libri o quaderni vari: tutto ciò che serve al bambino per imparare l’inglese, di fatto, viene fornito da Novakid.

E per quanto riguarda i costi?

Il servizio è disponibile con due modalità, ovvero Standard e Premium.

Nel primo caso si parla di insegnanti certificati, nel secondo vengono coinvolti dei professionisti madrelingua.

I piani di studio proposti da Novakid possono essere di 3, 6 o 12 mesi. Scegliendo tempi più lunghi è possibile ottenere sconti che vanno dal 3% fino al 17%.

Tenendo conto che è possibile anche effettuare una prova gratis per vedere se il bambino è attratto dal servizio, stiamo parlando di un’opportunità che ogni genitore dovrebbe offrire al proprio figlio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.