LinkedIn: al debutto il network per i podcast

I podcast stanno attirando in maniera sempre maggiore l’attenzione degli utenti e delle aziende, questo è ormai certo, basti pensare ai recenti investimenti di Spotify in tal senso. Evidente dimostrazione della cosa è però pure la mossa fatta da LinkedIn nel corso delle ultime ore. Il social network professionale di casa Microsoft, infatti, ha lanciato un nuovo servizio basato proprio su tale tipologia di contenuti: LinkedIn Podcast Network.

LinkedIn Podcast Network: il servizio podcast per il mondo professionale

Si tratta di un network con contenuti prodotti dal team di LinkedIn News in collaborazione con figure rilevanti del mondo produttivo, i quali fanno chiaramente riferimento all’ambito lavorativo e vanno a trattare argomenti quali metodologie di recruiting, assunzione di personale e HR management, tecnologia e benessere mentale dei dipendenti e dei dirigenti. Tutti gli show sono gratuiti e supportati da pubblicità e attualmente lo sponsor in primo piano è IBM.

Al momento, sono già disponibili 12 show: 4 vengono curati direttamente dalla redazione, mentre gli altri 8 sono in collaborazione con vari professionisti. Inoltre, la distribuzione è prevista non solo sullo stesso LinkedIn, ma anche su altre piattaforme, come Apple Podcast, Google Podcast ecc.

LinkedIn ha altresì fatto sapere di voler integrare i prodotti di LinkedIn Podcast Network in varie aree della piattaforma, come newsletter, eventi in diretta, video e articoli testuali, al fine di consentire sia agli host che agli ascoltatori di continuare la conversazione pure su canali diversi e con altri tipi di medium e, ovviamente, anche per cercare di spingere il più possibile il nuovo servizio.