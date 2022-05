Linkem Promo Easy 5G: Internet Flat a 19,90€

Continua anche la Promo Easy in 5G di Linkem, un’offerta che prevede internet illimitato senza linea fissa ad un costo mensile davvero sorprendente! Inoltre, con questa tariffa ci sono incluse anche le chiamate illimitate dal fisso gratuite e senza alcun limite.

Il prezzo mensile pari a meno di 20 euro è bloccato per ben 12 mesi. La promozione, inoltre, è in scadenza entro fine mese, salvo eventuali proroghe. Dunque, questo è il momento giusto per attivare la soluzione di Linkem.

Linkem Promo Easy 5G: i dettagli

L’offerta nello specifico propone internet illimitato senza linea fissa con una velocità fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 200 Mbps in upload grazie alla tecnologia 5G, chiamate senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi in Italia ed il Modem incluso. Tutto questo ad un prezzo bloccato per il primo anno pari a 19,90 euro ogni mese, anziché 24,90 euro.

Dunque, dopo i 12 mesi scontati a 19,90 euro mensili il prezzo dell’abbonamento ammonterà a 24,90 euro al mese. Linkem, ricordiamo, offre la connessione illimitata grazie alla tecnologia FWA – Fixed Wireless Access che con il 5G permette di avere prestazioni simili all’FTTH.

Con l’attivazione del servizio è incluso il modem che può essere di due tipologie. Esiste infatti la variante Indoor e quella Outdoor. La scelta dell’apparato dipende dalla copertura presente in zona ed in entrambi i casi gode di spedizione gratuita.

A differenza di quello Indoor, il Modem da Esterno richiede l’installazione a casa da parte di un tecnico qualificato.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto poc’anzi è attivabile ONLINE solo fino al 31 Maggio 2022. È previsto un contributo di attivazione pari a 48€. Questo costo iniziale viene spalmato nelle prime dodici fatture.

Inoltre, è possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento. In questo caso è previsto un costo finale di 22,40 euro e sarà necessario restituire il Modem in comodato d’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.