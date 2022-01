Linksys EA6350v4: il router perfetto per casa e piccoli uffici

La copertura del Wi-Fi è un problema sempre più frequente, soprattutto con i modem dati in dotazione dai provider. Se cerchi una soluzione di ottimo livello, il Linksys EA6350v4 è la scelta perfetta non solo dal punto di vista prestazionale, ma anche per qualità ed affidabilità disponibile a soli 81 euro su Amazon.

Router Linksys EA6350v4: caratteristiche tecniche

In particolare, si tratta di un router piuttosto tradizionale, caratterizzato da un aspetto semplice e decisamente compatto, che permette un posizionamento abbastanza comodo. Nella parte superiore ospita un pannello completamente forato che agevola la dissipazione del calore, su cui trova spazio l’unico LED visibile su questo lato. Nella parte posteriore sono presenti le due antenne ad alto guadagno, che offrono un’estensione della rete wireless di ben 90m2. Decisamente comodo il posizionamento della porta USB 3.0, in questo caso posta frontalmente. Questa ti consente di condividere qualsiasi periferica con l’intera rete, dalla stampante agli hard disk, così da accedere ai file da qualsiasi dispositivo.

La velocità di trasferimento raggiunge i 1200Mbps grazie alla configurazione dual band, perfettamente compatibile con le reti in Fibra quindi. Non mancano ben 4 porta RJ45 Gigabit LAN in aggiunta alla porta WAN, che consentono di ottenere il massimo dalla linea fissa grazie alla connessione via cavo. L’installazione è semplicissima grazie all’applicazione dedicata che in pochi passaggi guidati ti permette di avere la rete pronta all’uso in una manciata di minuti. Da qui, inoltre, potrai accedere a tutte le impostazioni del router, incluso il controllo parentale per la protezione dei più piccoli. Potrai scegliere le fasce orarie, il tempo di navigazione e i siti accessibili per ogni singolo dispositivo con un semplice tocco. Una delle feature più interessanti, però, è la piena compatibilità con i sistemi Velop di Linksys. Questo ti permette di acquistare singolarmente solo i satelliti ed estendere la copertura in base alle tue esigenze, generando una vera e propria rete mesh senza la necessità di acquistare un nuovo kit.

Grazie ad un calo di prezzo di circa il 20%, il Linksys EA6350v4 è disponibile su Amazon a soli 80,89 euro per un risparmio di quasi 20 euro sul prezzo di listino.