L'intelligenza artificiale per aumentare la produttività: ora c'è Notion AI

Uno dei motivi per cui è utile ricorrere all’intelligenza artificiale generativa è rappresentato dalla possibilità di poter migliorare la produttività, sia quando si lavora da soli ed è necessario gestire il tempo e le risorse disponibili al meglio che quando si lavora in team e bisogna coordinare la propria attività con quella di altre persone.

Per incrementare la produttività, gestendo in modo sempre più efficiente la propria attività quotidiana, è possibile affidarsi a Notion, il servizio che mette a disposizione degli utenti un workspace per la creazione di documenti, la gestione di calendari, progetti editoriali, wiki aziendali e per migliorare l’attività di un team di lavoro.

Notion è una piattaforma ricca di funzionalità che ora può essere arricchita da Notion AI, il tool a base di intelligenza artificiale che rappresenta una vera e propria alternativa a ChatGPT, andando a integrarsi con tutti gli strumenti di produttività. Si tratta di un sistema tanto semplice quanto efficace che può fare la differenza in tanti contesti di utilizzo.

Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente accedere al sito ufficiale di Notion tramite il link qui di sotto.

Quanto costa Notion

Notion è accessibile tramite abbonamento ma c’è anche la possibilità di sfruttare una versione Free pensata per un singolo utente. Le versioni a pagamento, invece, sono:

Plus dal costo di 9,50 euro al mese per utente

dal costo di per utente Business dal costo di 14 euro al mese per utente

dal costo di per utente Enterprise, riservato alle aziende e personalizzabile su misura

Per tutti i piani, anche per quello Free è possibile aggiungere Notion AI che comporta un costo aggiuntivo di 7,5 euro al mese, andando a sbloccare tutte le funzioni a base di intelligenza artificiale che vanno a integrarsi con gli strumenti del workspace. Per verificare i contenuti di ogni piano basta seguire il link qui di sotto.