Il padre di Linux è passato da Intel ad AMD (e ne è felice)

È un endorsement non da poco quello incassato nei giorni scorsi da AMD: il padre di Linux ha cambiato idea e ora preferisce i processori realizzati dal chipmaker. Linus Torvalds afferma di aver smesso di utilizzare quelli prodotti dal concorrente Intel motivando la propria decisione con un intervento sul forum Real World Technologies.

Già a metà dello scorso anno Torvalds aveva reso noto di essere felice utilizzatore di un sistema basato su Threadripper 3970X. Ora torna sul tema a poche settimane di distanza dall’uscita a proposito del desiderio di allungare le mani su un Mac ARM con Linux che almeno per il momento sembra però destinato a rimanere inespresso. La valutazione in merito alle CPU si basa sostanzialmente sul rapporto tra spesa e prestazioni che pare premiare la strategia adottata da AMD.

Personalmente sono molto felice con AMD in questo periodo. Ero solito disprezzare i loro orribili “core bulldozer”, ma penso abbiano fatto un fuoricampo con la serie Ryzen e con il loro approccio basato su chiplet. Non solo perché hanno sistemato i core, ma perché i loro chiplet hanno reso molto più semplice scalare e offrono un modello vicino al principio “il doppio dei core per il doppio del prezzo”.