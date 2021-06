Linus Torvalds ai No Vax: vaccinatevi o state zitti

Come sempre, Linus Torvalds non ha fatto ricorso a giri di parole per dire la propria, nemmeno con un messaggio rivolto a un No Vax. È accaduto nel contesto di una discussione a proposito dell'appuntamento con l'edizione 2021 del Linux Kernel Maintainer Summit.

Il kernel Linux e le teorie No Vax: interviene Torvalds

Il thread è deragliato dai suoi binari originali, arrivando a toccare temi come la pandemia di COVID-19 e i vaccini che, finalmente, sembrano poterci liberare dalla piaga. Poteva mancare l'intervento di un cospirazionista? Certo che no. Un utente che si firma Enrico Weigelt sostiene che la campagna di somministrazione sia un esperimento finalizzato a creare una nuova razza umanoide . Nulla di nuovo.

La replica di Torvalds non si è fatta attendere ed è stata piuttosto diretta. Un lungo intervento che si chiude con un “SHUT THE HELL UP” (rigorosamente maiuscolo) che cerchiamo di tradurre in qualche modo di seguito.