Linux 6.14: altre novità in arrivo per CPU e GPU Intel

Nel corso di questa settimana gli ingegneri Intel sono stati impegnati nell’invio di due richieste di inserimento per implementare alcune modifiche alle funzionalità del driver grafico, insieme al supporto Thunderbolt per i futuri Panther Lake, in uscita quest’anno, su Linux 6.14.

Linux 6.14 con diverse novità per il nuovo hardware Intel

Il numero di patch per di Linux 6.14 sta rapidamente saturando i livelli previsti dallo sviluppo nel ramo “DRM-Next”. Nella giornata di martedì sono sono state inviate nuove richieste di inserimento con l’ultimo codice rimasto che è stato elaborato, superando i test durante le vacanze.

Tra le novità c’è il supporto UHBR (Ultra-High Bit Rate) per quanto riguarda la connessione Thunderbolt con i futuri processori Panther Lake. Si tratta di una modalità a elevata velocità per DisplayPort con Thunderbolt in Alt-Mode, mancante nel driver grafico Linux, che con UHBR 20 consente di raggiungere un picco di 80Gbps. Come menzionato nella patch che contiene il driver Intel, le velocità sono supportate solo su Panther Lake e piattaforme future, che saranno dotate di grafica Xe3.

Un’altra modifica su Linux 6.14 consente di ridurre il consumo energetico sulle precedenti GPU Alchemist, grazie a un refactoring che corregge alcuni bug sulle schede DG2. Come spiega il messaggio, è stata trovata una soluzione alternativa che abilita l’ingresso di alimentazione G8, disabilitato per via di una limitazione. Funzionando nativamente con ASMP, consente di ridurre ulteriormente il consumo energetico. Questa modifica permette quindi di aumentare l’efficienza per gli utenti che fanno uso di CPU Alder Lake, Comet Lake, Kabylake, Raptor Lake e Rocket Lake, inserite nella whitelist.

Le altre modifiche, come anche descritto nelle patch, includono:

Modifiche UAPI:

– Nuova proprietà OA: “sblocca dopo N report” Modifiche display i915:

– Velocità UHBR per Thunderbolt Modifiche driver:

– Correzioni e miglioramenti correlati a IRQ

– Annulla alcune modifiche che interrompono uno strumento di debug mesa

– Correggi problemi di migrazione

– Abilita WA_DUAL_QUEUE di GuC per piattaforme più recenti

– Sposta il test di riduzione da xe_bo

– SRIOV PF: usa la funzione corretta per controllare il provisioning LMEM

– Correggi un avviso falso positivo “Protezione PM runtime esterna mancante”

– Rendi meno allarmante il messaggio di disabilitazione GSCCS

– Correggi sequenza power gate DG1

– Correzioni file Xe

– Correggi un potenziale UAF TP_printk

– Correzioni OA

– Correggi invalidazione tlb durante l’incuneamento

– Correzione documentazione Modifiche al driver:

– Alcuni refactoring DG2 per correggere bug DG2 quando si opera con determinate CPU

– Utilizzare il supporto hw per l’allocazione min/interim ddb per i flip asincroni

– Refactoring del codice più generale per consentire la separazione completa del display

– Esporre il conteggio massimo delle sezioni del sink dsc tramite debugfs

– Correggere la sequenza di programmazione pll C10 –

Correggere la sequenza di power gate DG1

– Utilizzare il timeout di prelazione sulla pulizia dell’autotest

– Correzioni relative a DP DSC

– Correggere il test di conformità HDCP

– Pulire e ottimizzare mtl_ddi_prepare_link_retrain

– Regolare il tempo di riattivazione aggiunto con PKG_C_LATENCY

– Abilitare UHBR SST 128b/132b non compresso

– Gestire gli errori di inizializzazione del connettore hdmi e nessun caso HDMI/DP

Tutte le modifiche Intel per Linux 6.14 sono disponibili nella pagina dedicata alla patch del ramo drm-intel-next.