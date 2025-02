Linux 6.14 RC2: nuove correzioni per Bcachefs e altre novità

Linux 6.14, ormai vicinissimo alla versione stabile, è da poco stato rilasciato nella sua seconda versione release candidate con diverse novità che interessano sia nuove correzioni per Bcachefs che il supporto per nuovo hardware, oltre a un cambiamento per quanto riguarda il collaboratore che si occupava della manutenzione per il supporto CPU Apple Silicon.

Oltre alle nuove correzioni per Bcachefs, per cui si stava già tenendo traccia per trovare nuove problematiche, Linux 6.14 aggiunge il supporto hardware per Intel Clearwater Forest e Panther Lake su Turbostat, insieme a una serie di patch di minore entità. Per quanto riguarda i collaboratori invece, Hector Martin si è dimesso dal ruolo di responsabile della manutenzione per il supporto ai processori Apple Silicon.

Linus Torvalds ha commentato così la nuova release del kernel:

“È domenica pomeriggio e sto rilasciando la solita release candidate regolarmente programmata mentre il resto degli Stati Uniti si sta preparando per il giorno più importante di spot pubblicitari televisivi interrotto da una specie di torneo di bocce. Poiché 6.14 è una release piuttosto piccola, rc2 segue l’esempio. Non è la rc2 più piccola che abbiamo avuto nella serie 6.x, ma è sicuramente sul lato più piccolo. Non spicca nulla di particolarmente strano. Il diffstat è un po’ insolito solo perché una delle aree di cambiamento più grandi è stata una pulizia di s390 kvm. Quindi il fatto che s390 rappresenti circa un terzo della patch complessiva non è certamente molto comune, ma è solo il risultato di alcuni spostamenti di codice e del fatto che la maggior parte del resto di rc2 è in realtà solo piccole correzioni. Abbiamo un modello simile (su scala molto più piccola) per quanto riguarda gli autotest: i test vengono visualizzati nel diffstat, ma è dovuto a piccole cose banali che hanno poi attivato un intero nuovo autotest da scrivere. Comunque, sembra tutto Va bene, per favore provaci.”

La versione stabile di Linux 6.14 verrà rilasciata il prossimo mese, a marzo.