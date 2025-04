Linux 6.15: un ingegnere Nvidia risolve una regressione AMD

Il mondo dell’open-source ci regala spesso storie di collaborazione che superano le rivalità aziendali, e un recente episodio legato al kernel Linux 6.15 ne è un esempio perfetto: un ingegnere di Nvidia ha infatti corretto un problema prestazionale che affliggeva le schede grafiche integrate e discrete di AMD.

Linux 6.15: un problema regressivo ai driver per le GPU AMD viene risolto da un ingegnere Nvidia

Questa mattina è stata inviata una richiesta di inserimento per integrare una serie di correzioni destinate l’architettura x86 nel ramo Git di Linux 6.15. Tra queste, è anche incluso un intervento che risolve una regressione prestazionale nei driver grafici AMD, sia per le GPU integrate che per quelle dedicate. Nonostante l’autore della correzione dell’ingegnere Nvidia sembri un vero e proprio gesto di altruismo, questo pare non essere in realtà il caso dato che la regressione era stata inavvertitamente introdotta proprio da lui.

Il problema ha origine da una modifica apportata la scorsa settimana, quando sono stati aggiornati diversi componenti per i sistemi x86_64 nel kernel. Tra questi, un cambiamento al Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR), una tecnica di sicurezza che randomizza la disposizione dello spazio di memoria del kernel. L’ingegnere Nvidia aveva ridotto l’entropia del KASLR per consentire il supporto dello spazio PCI BAR oltre la regione dei 10 TiB. Sebbene questa modifica fosse tecnicamente valida, ha avuto l’effetto collaterale di compromettere le prestazioni dei driver AMD.

Il problema è stato segnalato circa un mese fa da Bert Karwatzki, mentre il codice si trovava ancora nell’area di test linux-next di Linux 6.15. Karwatzki ha identificato la regressione analizzando il comportamento di almeno un gioco su Steam, dimostrando che il cambiamento aveva un impatto reale sugli utenti. Grazie alla sua segnalazione e al lavoro di bisezione, l’origine del problema è stata individuata rapidamente. Invece di ignorare la questione o delegarla ad altri, l’ingegnere Nvidia ha tuttavia preso l’iniziativa di correggere il proprio codice, risolvendo una regressione che colpiva un concorrente diretto.

La correzione è già stata integrata nel codice Git di Linux 6.15, e infatti questa la si può già trovare all’interno della prima release candidate del nuovo kernel, già disponibile.