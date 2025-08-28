 AMD RDNA 5: la GPU top di gamma con 512-bit di bus memoria
Le future GPU AMD RDNA 5 prevedono di tornare a competere nella fascia alta. Le ultime indiscrezioni svelano un bus memoria di 512-bit.
Le future GPU AMD RDNA 5 prevedono di tornare a competere nella fascia alta. Le ultime indiscrezioni svelano un bus memoria di 512-bit.

Emergono nuove informazioni sulle GPU AMD RDNA 5, l’architettura destinata a equipaggiare le schede video Radeon di prossima generazione. I futuri modelli dovrebbero compiere un ulteriore importante salto in termini prestazionali, specie per quanto riguarda il ray tracing e le funzionalità di intelligenza artificiale per upscaling, rendering e altro. Le indiscrezioni più recenti arrivano ora da Kepler, il conosciuto insider, il quale ha condiviso nuovi dettagli.

AMD RDNA 5: la scheda video di punta avrà un bus memoria con ampiezza di 512-bit

Secondo le indiscrezioni riportate, l’architettura AMD RDNA5 rappresenterà uno degli aggiornamenti più importanti nella storia della famiglia Radeon. A differenza di RDNA4, che si concentra su GPU di fascia media e alta della serie RX 9000, senza varianti integrate o mobile, RDNA5 punta nuovamente a tornare competitiva nella fascia alta. L’azienda di Sunnyvale avrebbe rivisto i piani per RDNA4, riducendo l’ambizione per le GPU di fascia altissima, ma le lezioni apprese da questa generazione porteranno a un’architettura più avanzata e completa, che tornerà a proporre una GPU top di gamma in grado di competere con le soluzioni Nvidia.

AMD

Le speculazioni si concentrano su diverse varianti di GPU AMD RDNA5, tra cui AT0, AT2, AT3 e AT4, di cui sono state approfondite le caratteristiche:

  • AT0: la GPU top di gamma con 96 Compute Units organizzate in 8 Shader Arrays, ciascuno contenente 16 Shader Engines con 6 Compute Units. Si prevede un bus di memoria a 512 bit, pensato per competere con le GPU Nvidia AD102 e GB202, attualmente dominanti nella loro fascia.
  • AT2: dotata di 40 Compute Units, con 5 CU per Shader Engine e un bus di memoria a 192 bit, grazie a sei controller di memoria (UMC).
  • AT3: con 24 Compute Units, potrebbe utilizzare più UMC rispetto ad AT2, probabilmente per supportare la memoria LPDDR5X, che richiede più controller, ed essere destinata ai portatili o a dispositivi a basso consumo energetico.
  • AT4: la variante più compatta, con 12 Compute Units e controller di memoria a 16 bit.

Ogni Shader Engine include un Render Backend, collegato al Graphics Command Processor (GPC), al Graphics Engine e alla cache L2, garantendo un’architettura ottimizzata per prestazioni elevate.

Inoltre, AMD dovrebbe proseguire l’attuale nomenclatura, denominando la prossima serie Radeon “RX 10700” o “RX 10070”.

Fonte: Forum Anandtech

Pubblicato il 28 ago 2025

Gabriele Giumento
Pubblicato il
28 ago 2025
