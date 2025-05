Linux 6.16 invierà un report della causa dei crash sui sistemi AMD

Nel frattempo che gli sviluppatori sono impegnati nelle fasi finali del lancio della versione 6.15 del kernel, vengono già iniziati i lavori per la successiva versione, di cui la finestra di unione verrà aperta tra breve. Proprio riguardo quest’ultima, ovvero Linux 6.16, è già pronta una funzionalità che, in caso di riavvii improvvisi o casuali su sistemi AMD Ryzen o EPYC, sarà in grado di identificare e segnalare la causa di tali eventi. Questa nuova funzione sfrutta un registro presente nei processori AMD fin dalla generazione Zen 1, che il kernel ora utilizza per determinare il motivo di un riavvio anomalo avvenuto precedentemente.

Linux 6.16: una nuova funzione invierà un report con la causa dei riavvii anomali dei sistemi AMD

Durante l’avvio, il kernel di Linux 6.16 analizzerà questo registro e memorizzerà nel log di sistema (dmesg) la causa del riavvio su sistemi con CPU AMD Zen. Il registro può indicare se il riavvio è stato provocato da un problema dovuto alle temperature, oppure dalla pressione del pulsante di accensione, da un cortocircuito del pin di spegnimento, da un limite termico interno della CPU, da un comando software di riavvio PCI, da un evento di spegnimento interno, da un errore di parità o da altre situazioni che possono causare riavvii non previsti.

Nel log del kernel, all’avvio, apparirà una riga che inizia con “x86/amd: Causa del riavvio precedente” seguita dalla spiegazione decodificata. Si tratta di un’importante novità che a sorpresa non è stata introdotta prima, se consideriamo che questo registro esisteva già dai processori AMD Zen 1.

Il codice che abilita questa funzionalità è stato integrato nel ramo “x86/platform del repository tip/tip.git” di Linux 6.16, in preparazione per la finestra di unione della prossima versione del kernel. Nel frattempo, nello stesso repository, è anche in sviluppo una guida aggiornata per il debug dei sistemi AMD Zen, frutto del lavoro delle ultime settimane.