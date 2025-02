Linux: Bcachefs congela lo sviluppo di On-Disk Format

L’ultimo gruppo di correzioni per Bcachefs è stato inserito proprio ieri per Linux 6.14, la prossima versione del kernel che attraversa ormai le ultime fasi, caratterizzate dall’uscita delle release candidate. Insieme alle canoniche correzioni, già menzionate, è anche stato annunciato che lo sviluppo della funzionalità del file system On-Disk Format è ora congelato nell’ultimo ramo di sviluppo “master”.

Linux: congelato lo sviluppo di On-Disk Format su Bcachefs

L’ultimo aggiornamento per On-Disk Format di Bcachefs per Linux 6.14 era stato inviato alcune settimane fa, con cui si cercava anche di rimuovere il flag con cui veniva categorizzato come “sperimentale” il file system. Da allora gli sviluppatori hanno iniziato a ricercare eventuali bug, rilasciando ieri una nuova richiesta di inserimento per le correzioni relative.

Lo sviluppatore, Kent Overstreet, ha commentato in merito alla patch che:

“Come annuncio generale, il formato su disco è ora congelato nel mio ramo master: le future modifiche al formato su disco saranno facoltative, non obbligatorie.”

Se tutto procede quindi come previsto, dopo il congelamento dello sviluppo di On-Disk Format, questo potrà essere utilizzato in versione stabile nel prossimo futuro. Le correzioni includono invece fix per la modalità sola lettura, una correzione fsck relativa ai puntatori reflink e alcune altre per la gestione del riavvio delle transazioni. Queste sono state rilasciate in vista della terza release candidate di Linux 6.14.

Proprio la RC3 della nuova versione del kernel è stata rilasciata nella giornata di domenica e, tra le novità, è stata aggiunta una patch che consente di sistemare il profilo per la gestione energetica sui portatili ThinkPad di Lenovo che fanno uso dei processori AMD. Mentre le CPU Intel funzionano con il supporto kernel ACPI già esistente, quelle AMD necessitano di una gestione specificamente aggiornata e impostata.

Con il nuovo aggiornamento, vengono applicati i correttivi necessari al fine di consentire una gestione energetica corretta sui recenti modelli ThinkPad con SoC AMD Ryzen.