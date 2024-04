Gli LLM si sfidano in un torneo di Street Fighter III a San Francisco

Un gruppo di esperti di intelligenza artificiale ha deciso di valutare le prestazioni dei modelli linguistici di grandi dimensioni in modo innovativo e divertente. Durante un recente hackathon (una maratona creativa) sull’AI tenutosi a San Francisco, è stato organizzato un torneo che ha visto diversi LLM sfidarsi in battaglie di Street Fighter III.

La battaglia tra Mistral e OpenAI

Il torneo ha preso il via con gli scontri tra diverse versioni del modello Mistral, sviluppato dagli organizzatori dell’evento. L’ingresso dei modelli GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI ha alzato il livello della competizione. Gli LLM si sono affrontati in battaglie spietate, mettendo in mostra una serie di mosse spettacolari e combo devastanti.

Dopo numerosi scontri accaniti, è stato compilato il risultato finale del torneo. Il modello GPT-3.5 Turbo di OpenAI si è aggiudicato la vittoria, seguito da una versione ridotta di Mistral al secondo posto e da un’anteprima di GPT-4 al terzo.

Gli appassionati hanno ora la possibilità di riprodurre questo avvincente torneo grazie al codice sorgente reso disponibile su Github. Non è necessario disporre di un supercomputer, è sufficiente un file ROM di un gioco di combattimento 2D o 3D con movimenti limitati nell’ambiente.

Prospettive future per l’industria dei videogiochi

Oltre all’aspetto ludico, questo esperimento apre interessanti prospettive per l’industria dei videogiochi. In un prossimo futuro, è possibile immaginare avversari controllati da LLM in grado di offrire un’esperienza di gioco estremamente realistica e stimolante.

Sebbene l’intrattenimento sia l’obiettivo principale, alcuni esperti stanno già valutando le possibili applicazioni di questa tecnologia in altri settori, come quello militare. Le capacità dimostrate dal GPT-3.5 nelle simulazioni di guerra sollevano interrogativi sul suo potenziale utilizzo per compiti strategici complessi.