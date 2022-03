Lo scudo dell'invisibilità arriva su Kickstarter

Non sarà comodissimo da usare, ma su Kickstarter sta per arrivare lo scudo dell’invisibilità, un prodotto che permette di celare cosa si nasconde dietro. Si tratta di uno strumento rigido che permetterebbe, tramite rifrazione e riflessione dei raggi luminosi, di nascondere ciò che si cela dietro mostrando comunque uno sfondo simile.

Il meccanismo, tanto semplice quanto ben strutturato, permetterebbe quindi di nascondere un essere umano dietro a tale pannello, mostrando però tutti i dettagli sul fondale – benché sfocati – in linea con tutto il resto.

Scudo dell’invisibilità sbarca su Kickstarter

Lo scudo sfrutta un sistema di conche che deviano i raggi luminosi che permetterebbero ad un osservatore di vedere cosa c’è dietro alla lastra sulla direzione perpendicolare, mostrando ciò che si trova invece ai lati e posteriormente.

Come potete vedere nella foto, la ragazza è completamente schermata e, nonostante lo sfondo sia visto sfocato attraverso questo schermo, l’effetto ottico è strabiliante. Ci sono delle limitazioni, ma niente di che se pensiamo al traguardo raggiunto: di base funziona bene solo con gli sfondi uniformi, visto che altri oggetti verticali dietro verrebbero schermati allo stesso modo, o peggio distorti.

Le feature che su Kickstarter vengono rivelate sono le seguenti:

Invisibilità ad alta risoluzione

Grande abbastanza da celare più persone

Capace di stare in piedi da solo e portatile

Non richiede fonte di energia

Spesso 5,8 centimetri

Leggero, pesa solo 4 chilogrammi

Fatto di materiale totalmente riciclabile

Kickstarter permette di fare un pledge del prodotto (finanziarlo in anticipo) per poi riceverlo a fine anno: le possibilità sono a 60€ una versione 31cm x 21 cm (quindi uno schermo piccolo) e a 360€ la versione full size da 95cm x 65cm. Disponibile anche un pacchetto da 600€ che permette di avere due scudi grandi con uno sconto del 17% (applicabile anche ad altri eventuali schermi acquistati nell’ordine), uno sconto non da poco.