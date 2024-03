Lo Smart TV da 65" di LG è scontato di 120€!

È finalmente arrivata l’offerta perfetta per cambiare il tuo vecchio televisore. Il fantastico LG QNED 65″ con una risoluzione 4K è super scontato grazie alle “Offerte di Primavera”. Il suo prezzo originale di 999,99€ scende ad appena 879,99€.

Tutte le caratteristiche di questo Smart TV

Grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, questo TV offre una gamma di colori più ampia e precisa rispetto ai modelli LED tradizionali. I neri profondi e i bianchi luminosi creano un contrasto straordinario, mentre i dettagli nitidi conferiscono alle immagini una realismo senza pari.

Per gli amanti del gaming, questo Smart TV offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva con supporto per il 4K a 120 fps e il VRR. Le due porte HDMI 2.1 assicurano la massima compatibilità con le console di nuova generazione, mentre l’input lag ridotto garantisce una reattività e una precisione senza rivali.

Con uno spessore di soli 29,7 mm, questo TV è un vero e proprio oggetto di design che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La base regolabile in altezza offre flessibilità di installazione, mentre lo spazio sotto lo schermo consente di posizionare comodamente una soundbar per un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

Potrai accedere a tutte le tue app di streaming preferite, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, direttamente dal tuo TV. L’assistente vocale ThinQ AI ti consente di controllare il TV con la tua voce, mentre il telecomando puntatore rende la navigazione intuitiva e senza sforzo.

Dotato del nuovo standard del Digitale Terrestre DVB-T2 HEVC Main 10, questo TV assicura di essere pronto per le ultime novità in termini di trasmissione televisiva.

Non perdere l’opportunità di far tuo questo Smart TV LG a soli 879,99€, risparmiando in questo modo 120,00€.