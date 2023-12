Lo Smartwatch di Realme COLLA a soli 25€ grazie al COUPON eBay!

Il realme Watch 2 si distingue per la sua versatilità, offrendo un’ampia gamma di modalità sportive per accontentare ogni tipo di utente. Che tu sia un appassionato di corsa, nuoto, ciclismo o yoga, questo smartwatch è pronto a monitorare le tue attività fisiche con precisione. La batteria da 315 mAh è una delle caratteristiche di spicco, garantendo un’incredibile autonomia di 12 giorni anche con un uso intensivo. Questo ti consente di indossare il tuo realme Watch 2 senza dover costantemente preoccuparti di ricaricarlo.

La resistenza all’acqua fino a 1,5 metri aggiunge un livello di resistenza notevole. Puoi utilizzare il tuo smartwatch durante la normale vita quotidiana, come lavarti le mani o fare la doccia, e persino mentre nuoti.

Oltre alle funzioni di base, il realme Watch 2 ti permette di controllare i dispositivi AIoT (Artificial Intelligence of Things) di realme, come auricolari, altoparlanti Bluetooth, lampadine e elettrodomestici, offrendo un controllo completo del tuo ecosistema digitale.

Il design elegante e moderno dell’orologio disponibile in colorazione nera con cinturino in silicone garantisce non solo uno stile accattivante ma anche un comfort ottimale anche durante le sessioni di utilizzo più prolungate. Per rendere l’esperienza completa, realme Watch 2 integra anche funzioni utili come il monitoraggio del sonno, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il controllo della riproduzione musicale, offrendo un compagno affidabile per le tue faccende quotidiane.