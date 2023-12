Lo Speaker Bluetooth di JBL è in sconto del 38%!

Il JBL Clip 4 è dotato di un potente driver da 52 mm che crea un’esperienza sonora coinvolgente, in cui i bassi corposi e i medi equilibrati ti immergono completamente nella tua atmosfera preferita.

Con un peso di soli 272 grammi, il JBL Clip 4 è piccolo e leggero, diventando il compagno ideale da portare ovunque. Il moschettone integrato lo rende facilmente agganciabile a borse, zaini o abbigliamento, offrendoti la massima portabilità.

La certificazione IPX67 conferisce al JBL Clip 4 una resistenza all’acqua e alla polvere senza pari. Questa caratteristica consente di utilizzarlo in varie circostanze, che si tratti di una giornata in spiaggia, di momenti in piscina o anche sotto la doccia, senza il timore di danneggiare l’altoparlante.

Con una singola ricarica, il JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless, garantendo che la tua musica preferita ti accompagni per l’intera giornata senza preoccuparti di esaurire la batteria. La versatilità, le dimensioni compatte e le prestazioni audio di alta qualità fanno del JBL Clip 4 un compagno ideale per coloro che desiderano un’esperienza musicale immersiva in movimento.