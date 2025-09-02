Lo Star Destroyer in versione LEGO Star Wars è in doppio sconto

Inserisci il codice IT15Y prima di effettuare il pagamento per acquistare il set LEGO Star Wars dedicato all’Imperial Star Destroyer al suo prezzo minimo storico. La promozione fa parte dell’evento che oggi Amazon ha organizzato per festeggiare i suoi 15 anni dal lancio in Italia.

LEGO Star Wars, Imperial Star Destroyer

Composto da un totale di 1.555 pezzi, permette di ricreare l’iconica astronave di Guerre Stellari. È caratterizzata da dettagli curati come la maniglia pieghevole per il trasporto, gli shooter a molla e i pannelli apribili che consentono di esplorare gli interni, dove si trovano il ponte, la sala di comando, l’armeria, i pannelli di controllo e persino una cassa con il cristallo Kyber. Include inoltre sette minifigure tra le quali ci sono Darth Vader, il comandante Praji e la speciale edizione per il venticinquesimo anniversario di Cal Kestis. Dai uno sguardo alla la scheda completa per altre informazioni.

Il listino ufficiale LEGO propone il set di Star Wars dedicato all’Imperial Star Destroyer a 169,99 euro, ma approfittando della promozione di oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 129,48 euro. Il merito è di un doppio sconto: -15% applicato in automatico e -15 euro da ottenere inserendo il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare.

Lo store italiano di Amazon compie 15 anni e festeggia con un evento pieno di offerte. Visita la sezione apposita per trovare una selezione delle occasioni più vantaggiose. È possibile risparmiare su articoli di ogni tipo e categoria.