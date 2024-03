Localizzatore GPS per cani Tractive al suo PREZZO MINIMO

Amazon propone oggi uno sconto del 34% sul localizzatore GPS per cani del marchi Tractive, tra i più apprezzati e affidabili della categoria. Grazie alla promozione in corso lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico e garantirti la serenità del poter sempre sapere dove si trova il tuo amico a quattro zampe.

Tractive: forte sconto sul localizzatore GPS per cani

Le dimensioni sono davvero compatte: solo 28×71 millimetri e 35 grammi di peso. Può essere agganciato al collare (fino a 2,8 centimetri di larghezza) senza problemi e senza dar fastidio. È ideale per animali dai 4 chilogrammi in su. La batteria interna ha un’autonomia fino a 10 giorni (il cavo per la ricarica è incluso nella confezione). Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Tra le funzionalità incluse ci sono la localizzazione in tempo reale in tutto il mondo (senza limiti di distanza) e l’invio di notifiche antifuga visualizzate tempestivamente sullo smartphone in caso di allontanamento. Altri dettagli sono riportati nella pagina dedicata sull’e-commerce.

In questo momento è possibile acquistare il localizzatore GPS per cani di Tractive al prezzo finale di soli 33 euro, grazie allo sconto del 34% sul listino applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire).

Puoi scegliere tra le colorazioni Blu scuro e Marrone, la spesa non cambia. In entrambi i casi è possibile contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani. L’articolo è venduto direttamente da Amazon. Per l’utilizzo del servizio è necessario un abbonamento legato alla SIM integrata: trovi maggiori informazioni nella descrizione completa.