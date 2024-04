Shelly Plus 2PM: FORTE SCONTO sulla confezione da due unità

Solo 42x37x16 millimetri per Shelly Plus 2PM, l’interruttore a relè intelligente oggi in forte sconto su Amazon. dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth e, grazie all’offerta di oggi, puoi risparmiare il 37% sull’acquisto della confezione che ne contiene due. È la scelta giusta per trasformare la casa in una smart home, facendo leva sulle potenzialità della domotica per controllare, ad esempio, le tapparelle o le luci.

Domotica: Shelly Plus 2PM (2x) al minimo storico

Tra le funzionalità hi-tech supportate vale la pena citare la compatibilità con l’assistente virtuale Alexa e con quello di Google, senza dimenticare il controllo da remoto attraverso le applicazioni Android e iOS dedicate. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, dispone di due canali per l’alimentazione (fino a 10 A per ognuno, al massimo 18 A in totale), di misuratori di potenza indipendenti e della protezione da sovraccarico che limita automaticamente i consumi. L’installazione è semplice e richiede pochi minuti. Lo si può collocare nelle scatole da parete standard, anche dietro alle prese di corrente o agli interruttori della luce, grazie al suo ingombro ridotto al minimo. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

La confezione con due unità di Shelly Plus 2PM oggi può essere tua al prezzo finale di soli 37,90 euro (invece di 59,99 euro come da listino), approfittando dello sconto del 37% che porta la spesa al suo minimo storico. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterla nel carrello e cogliere al volo l’occasione.

Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi decide di effettuare subito l’ordine. Quest’ultimo vantaggio è riservato agli abbonati Prime.