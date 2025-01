L'offerta 5G su misura: con ho. Mobile 200 GB e numero personalizzabile

Lo smartphone è diventato lo strumento indispensabile del quale non possiamo più fare a meno. A renderlo così imprescindibile e funzionale per consultare i social, usufruire di contenuti in streaming, fare operazioni bancarie, effettuare acquisti online, controllare i dispositivi della smart home e molto altro ancora non è tanto lo smartphone in sé, quanto la connessione dati che lo rende operativo. Per questo motivo è necessario trovare un’offerta che includa una grande quantità di Giga a una velocità tale da poter gestire tutto comodamente dal proprio cellulare. Con l’offerta di ho. Mobile è possibile: attiva ora 200 GB, SMS e minuti illimitati in 5G a 9,99€ al mese.

Tanti vantaggi in un’unica offerta

Attivando un nuovo numero di telefono o effettuando la portabilità da un altro operatore verso ho. Mobile, si ha accesso a 200 GB di traffico, SMS e minuti illimitati e il 5G incluso nel canone di 9,99€ al mese. A rendere particolarmente interessante l’offerta di ho. Mobile ci sono diversi elementi che possono fare la differenza.

Innanzitutto la possibilità di utilizzare i 200 GB anche in hotspot e di poterli sfruttare tutti liberamente senza alcun tipo di preoccupazione. Se i 200 GB vengono consumati interamente, infatti, ho. Mobile blocca automaticamente la navigazione (per evitare costi aggiuntivi) e dall’app c’è la possibilità di anticipare il rinnovo dell’offerta del mese successivo ripristinando immediatamente i 200 GB di traffico dati.

Inoltre l’offerta prevede il 5G che garantisce alta velocità e una connessione stabile per un’esperienza di navigazione, anche in hotspot, notevole. Per gli smartphone che la supportano è possibile anche richiedere l’eSIM a 1,99€ così da sfruttare tutti i vantaggi di questa nuova tecnologia.

Sempre dall’app ho. Mobile è poi possibile personalizzare il proprio numero di telefono creando una combinazione su misura alle proprie esigenze e preferenze. Così da avere un numero unico, facile da memorizzare.