L’offerta a vita di Mondly per imparare una nuova lingua

Sono gli ultimi giorni dell’offerta che Mondly ha previsto per il Cyber Monday. Un’offerta davvero significativa se paragonata ai tradizionali piani di abbonamento e al livello qualitativo del servizio. Con Mondly, infatti, è possibile imparare una nuova lingua in maniera divertente e stimolante e in occasione del Cyber Monday ha previsto un esclusivo pacchetto a vita. Nessun canone mensile e nessun vincolo, tutto incluso con il 96% di sconto!

L’offerta formativa innovativa di Mondly

A conferma del livello raggiunto e offerto da Mondly ci sono, anche, i riconoscimenti ottenuti in questi anni come migliore app sia dall’App Store di Apple che dal Google Play di Android e da Facebook. Inoltre Mondly con il piano a vita in promozione con lo sconto del 96% mette a disposizione l’accesso all’apprendimento di 41 lingue diverse, tra cui:

Inglese

Spagnolo

Francese

Tedesco

Italiano

Russo

Giapponese

Coreano

Cinese

Turco

Arabo

Persiano

Ebraico

Portoghese

Catalano

Latino

Olandese

Svedese

Norvegese

Danese

Finlandese

Lettone

Lituano

Greco

Rumeno

Afrikaans

Croato

Polacco

Bulgaro

Ceco

Slovacco

Ungherese

Ucraino

Vietnamita

Hindi

Bengalese

Indonesiano

Tagalog

Thailandese

L’aspetto interessante e vincente di Mondly è quello di sviluppare un programma di apprendimento linguistico che si basa su tecnologie avanzate e strategie di gamification. L’apprendimento di una nuova lingua non è più qualcosa di faticoso, difficile o noioso, ma rapido, efficace e stimolante.

L’offerta formativa di Mondly si focalizza sulle frasi di uso comune della lingua che si vuole apprendere e prevede la collaborazione con madrelingua professionisti per imparare e acquisire gli accenti naturali e una pronuncia impeccabile. Inoltre Mondly utilizza un sistema di ripetizione unico per memorizzare rapidamente nuove lingue e mette a disposizione anche un chatbot dotato di riconoscimento vocale che grazie alla Realtà Aumentata permette di esercitarsi comodamente in conversazioni reali.

Un programma altamente professionale per pochi giorni disponibile per sempre con il 96% di sconto!