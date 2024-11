L'offerta iliad GIGA 180 con 5G è imperdibile e PER SEMPRE

iliad ha l’offerta giusta per il tuo smartphone: è GIGA 180. A caratterizzarla è una tariffa chiara, trasparente e soprattutto per sempre, che non cambierà all’improvviso con rincari o brutte sorprese. Come si può intuire già dal nome, nel pacchetto sono presenti 180 GB per navigare, anche su rete 5G (la velocità è fino a cinque volte superiore rispetto a quella del 4G), con una copertura garantita in più di 3.000 città. Verifica se c’è anche la tua e se il tuo dispositivo supporta la tecnologia alla pagina dedicata.

GIGA 180 è l’imperdibile offerta mobile di iliad

Ecco alcuni dei servizi inclusi, in modo del tutto gratuito: Mi richiami, Hotspot (per condividere la rete Wi-Fi con i tuoi dispositivi, inclusi i computer), nessuno scatto alla risposta, come già scritto un piano tariffario chiaro e trasparente, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero. Ci sono anche 11 GB dedicati al roaming in diversi paesi del vecchio continente, per i tuoi viaggi. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Ancora, non ci sono vincoli e non ti troverai mai a dover fare i conti con i coati nascosti che invece applicano altri operatori, finendo per gonfiare la spesa finale. Vale a dire che, se non sarai soddisfatto, potrai rescindere il contratto senza penali o altro, in qualsiasi momento.

Ricapitolando, l’offerta mobile di iliad mette a disposizione 180 GB per navigare anche in 5G, SMS e illimitati verso i fissi e mobili in Italia e in Europa a soli 9,99 euro al mese e, soprattutto, per sempre. La puoi attivare subito online, in modo semplice e veloce, scegliendo se mantenere il tuo attuale numero di cellulare oppure chiederne uno nuovo.