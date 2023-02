L'offerta più conveniente per la VPN è di AtlasVPN: bastano 1,61 euro al mese

AtlasVPN diventa, con la nuova offerta disponibile in questo momento, la VPN più conveniente sul mercato. Scegliendo il piano biennale proposto da AtlasVPN, infatti, si riceveranno 3 mesi gratis aggiuntivi (per una sottoscrizione totale di 27 mesi) oltre che uno sconto dell’83% rispetto a quanto si pagherebbe con il piano mensile. In questo modo, quindi, si arriva a massimizzare il risparmio riducendo la spesa a 1,61 euro al mese (con fatturazione anticipata di 43 euro, pagabili anche con PayPal e con 30 giorni di garanzia di rimborso integrale).

La promozione lanciata da AtlasVPN è, quindi, l’occasione giusta per attivare una nuova VPN ad un prezzo realmente conveniente. Per accedere all’offerta è possibile consultare il sito ufficiale disponibile qui di sotto.

AtlasVPN: la scelta più conveniente per attivare una nuova VPN oggi

Scegliere AtlasVPN significa accedere ad una VPN davvero completa e vantaggiosa, sia in termini di sicurezza che di qualità della connessione. AtlasVPN propone un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico applicato dai provider di servizi web (come quelli che caratterizzano i servizi di streaming).

C’è poi la possibilità di sfruttare una connessione protetta e sicurezza, grazie alla crittografia applicata al traffico dati e ad una politica no log che azzera il tracciamento dei dati dell’utente. Da non dimenticare la possibilità di accedere ad Internet senza limiti di banda o di traffico, in modo da sfruttare la VPN senza limitazioni e al massimo delle sue potenzialità.

A garantire la massima convenienza è, infine, il costo di AtlasVPN che, con la nuova offerta di oggi, è scontata a 1,61 euro al mese. La promozione riguarda il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi extra ed è attivabile direttamente online, con un risparmio dell’83% rispetto al piano mensile.

Il piano biennale di AtlasVPN presenta una spesa complessiva di 43 euro (pagabili in 3 rate scegliendo PayPal). Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di poter chiedere il rimborso entro 30 giorni dall’attivazione.

