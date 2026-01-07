Logitech dimentica il certificato: Options+ fermo su macOS

Logitech ha pubblicato una nuova pagina del supporto ufficiale (link a fondo articolo) per confermare la presenza di un malfunzionamento che si manifesta nei software Options+ e G HUB, solo sui computer con sistema operativo macOS. È relativo a un certificato di sicurezza che l’azienda ammette di aver colpevolmente dimenticato di rinnovare. Tutto ok invece su Windows.

Logitech Options+ ha un problema sui Mac

A causa di questa negligenza l’applicazione non si avvia, togliendo così agli utenti la possibilità di configurare il comportamento di mouse, tastiere e delle altre periferiche commercializzate, ma non solo, anche rendendo inutilizzabili le scorciatoie personalizzate create. Insomma, un problema non di poco conto per chi trascorre le sue giornate alla scrivania con i prodotti del brand.

Un certificato necessario per l’esecuzione dell’app è scaduto, causando l’interruzione del funzionamento di Options+ e G HUB su macOS.

Fortunatamente, la soluzione è già disponibile: è necessario scaricare l’installer della patch correttiva (Options+, G HUB) e fare doppio click sul file. Al momento il fix è compatibili con le versioni più recenti del sistema operativo ovvero macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma, macOS 13 Ventura, mentre per quelle precedenti arriverà più avanti.

Nel dettaglio, qual è il certificato scaduto e cosa comporta averlo dimenticato? Lo spiega direttamente Logitech.

Il certificato scaduto viene utilizzato per proteggere le comunicazioni tra processi e questo impedisce l’avvio corretto del software. Non è correlato alla connessione internet e influisce anche sul programma di installazione offline di Options+.

Le prime segnalazioni relative al problema sono comparse nella giornata di ieri, con discussioni su Reddit e altre piattaforme a testimonianza dell’anomalia. Non è trascorso molto prima di capire cosa è andato storto. Fortunatamente, l’azienda sembra aver subito preso in carico i feedback, attivandosi per intervenire nel minor tempo possibile.

In questo momento è necessario ricorrere al fix descritto poc’anzi. Disinstallare e reinstallare il software per intero non risolve.